Демонтированную стелу со стерхами снова установят в аэропорту Салехарда

Демонтированную стелу со стерхами, которая стояла в центре аэровокзала Салехарда, снова установят в терминале. Об этом сообщили в мэрии столицы Ямала. Там уточнили, что фигуру поставят на «обновлённые локации здания аэровокзала».

О каких локациях идёт речь – непонятно. При этом аэропорт Салехарда ждёт реконструкция. Она будет проходить по концессии – конкурс выиграла компания «Новапорт-проект», она обещала вложить в модернизацию в 19,1 млрд рублей. Частично расходы компенсируют бюджет округа. Ранее агентство «Новый День» показывало проект будущего аэропорта.

На месте фонтана со стерхами в центре зала действующего аэропорта разместят стойку для туристов в виде чума а 27,4 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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