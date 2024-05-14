В аэропорту Салехарда монтируют туристский модуль за 27 млн рублей

В аэропорту Салехарда монтируют туристско-информационный модуль. На него из бюджета Ямала, напомним, выделили 27,4 млн рублей. Модуль ставят на место фонтана со стерхами в центре зала. «В нём разместят информационную стойку, павильон с сувенирами, авиакассу и справочную службу аэропорта», – уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.



Там добавили, что инсталляцию со стерхами установят в другое место. Назват его отказались, сообщив, что сообщат ямальцам место установки позднее.

«Сейчас лебеди на хранении в аэропорту, а потом их установят в другом месте», – написали представители Дептранса.

Салехард, Наталья Ефремова

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