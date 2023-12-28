Ради туристской стойки в аэропорту Салехарда демонтируют фонтан

В аэропорту Салехарда разместят информационно-справочный модуль. Для его изготовления и монтажа аэропорту из бюджета выделяют грант в 27,4 млн рублей. Об этом говорится в постановлении губернатора Дмитрия Артюхова.

Для установки модуля демонтируют фонтан и композицию со стрехами, которая сейчас установлена в центре зала. Также придётся разобрать зоны касс, справочную аэропорта, помещения бывшего представительства ПАО «Аэрофлот». Обновлено в 08:48. В Департаменте транспорта сообщили, что фонтан и стойка со стерхами будут убраны поностью и уже не вернутся на место.

«Сейчас разрабатывается проект туристско-информационного модуля, внешний вид и будущий контент»,– уточнили в пресс-службе губернатора Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube