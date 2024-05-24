Жители Салехарда раскритиковали «крутейшую» стойку в виде чума в аэропорту

Горожане раскритиковали информационную стойку в виде чума в аэропорту Салехарда. Главная претензия северян – ограниченность идеи. Жителям столицы Ямала кажется, что стоящие на этом месте журавли гармонично вписывались в зал аэропорта, а чум из железа является очередным и не самым талантливым воплощением символа жилища коренных народов, которых и так предостаточно на Ямале. На модуль из бюджета выделили 27,4 млн рублей.

Мэрия Салехарда назвала новый объект «крутейшей локацией». «Всё готово к запуску крутейшей локации в городском аэровокзале. Уже совсем скоро справочная, касса и сервисные службы будут работать в этом современном цифровом чуме. Класс ведь?», – написали представители городской власти в официальном паблике.

В ответ горожане предложили вернуть на это место фонтан – это один из популярных комментариев. «Лучше бы фонтан оставили». – пишут жители.

«Креативщиков клинит на символах Севера, а их не так и много... Крипово конечно, технологический объект, вроде понятно куда должна развиваться мысль, но нет, даже тут сделают чум, но уже из стали и стекла», – написал другой пользователь.

«Фонтан с птицами был красивой инсталляцией , выполнял функцию эстетически продуманной идеи, символа полета, а так же увлажнял и охлаждал душным летом помещение, а новое блестящее и мерцающее чудо-чудесное за столь нереальные деньги только раздражает и вызывает негатив», – согласилась ещё одна подписчица.

«Стойки регистрации лучше бы доработали , а то грузчики там стоят вручную багаж с весов на ленту ставят», – предлагают пассажиры.

Любопытно, что и сам аэропорт должен вскоре стать символом чума. Он будет реконструирован на условиях концессии. И инвестор предложил сделать аэропорт в виде чума. Именно такая идея уже реализована при реконстукции аэропорта Нового Уреноя.

Салехард, новый День, Наталья Ефремова

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