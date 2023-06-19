Холдинг Вексельберга подтвердил интерес к моернизации аэропорта Салехарда

Компания УК «Аэропорты Регионов» заявила об интересе к концессионному конкурсу по модернизации аэропорта Салехарда.

«Нам интересно участие в этом проекте, и мы планируем участвовать в конкурсе. Изучив его условия, примем окончательное решение», – отметил представитель управляющей компании в беседе с агентством «Интерфакс».

Ранее дочерняя компания холдинга стала инвестором модернизации аэропорта Нового Уренгоя.

Конкурс объявлен на минувшей неделе. Власти предлагают инвестору компенсировать 6 млрд 374 млн рублей. Участники конкурса могут предложить свои условия.

После реконструкции аэровокзал вырастет до 12 тыс. кв.м., появится новая парковка на 150 машиномест, тёплые телетрапы.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов выразил надежду, что конкурс будет конкурентным и в нём примут участие не менее двух потенциальных инвесторов.

УК «Аэропорты регионов» входит в пул компаний Виктора Вексельберга.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»