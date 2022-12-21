Новый терминал аэропорта в Новом Уренгое заработает с 26 декабря

Аэропорт в Новом Уренгое начинает тестовую эксплуатацию нового пассажирского терминала – пуск назначен на 26 декабря. С этого дня все пассажирские рейсы будут обслуживаться в новом терминале.

Новый аэровокзал откроется в 5:45 и будет работать в прежнем режиме – до 17:30. Первыми в новый терминал зайдут пассажиры, вылетающие в Москву. Регистрация на утренние рейсы откроется в 5:55. Первыми на прилет ожидаются также рейсы из столицы: авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот» и S7.

Как сообщает пресс-служба правительства округа, с началом тестовой эксплуатации нового терминала изменится схема движения на привокзальной площади. Она оснащена автоматической пропускной парковочной системой с тремя проездами со шлагбаумами для въезда и тремя – для выезда. Для общественного транспорта, а также для вахтовых автобусов выделены отдельные полосы движения и ожидания. Остановка городских автобусов расположена максимально близко к зданию.

При въезде водитель получает парковочный талон, фиксирующий время заезда. Внутри парковочного комплекса зоны доступа и проезда транспорта разграничены. Для быстрой высадки/посадки пассажиров автомобили проезжают по соответствующей полосе: бесплатное время пребывания на ней – 15 минут. Нахождение на привокзальной площади сверх не оплачиваемого лимита тарифицируется согласно прейскуранту, размещенному при въезде и непосредственно в зоне посадки/высадки, а также на официальном сайте аэропорта. Для более длительного пребывания выделена краткосрочная парковка, обозначенная P1.

Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составляет 840 пассажиров в час. В основе архитектурной концепции терминала лежит образ чума – традиционного жилища народов Севера. Он воплощает в себе идею сохранения тепла и уюта. Отличительной особенностью аэровокзального комплекса стал теплый бас-гейт – тоннель для автобусов, расположенный в самом терминале и предназначенный для посадки и высадки пассажиров в перронные автобусы в закрытом помещении, что особенно актуально для суровых погодных условий Крайнего Севера. Новый аэровокзальный комплекс оснащен современным оборудованием для обслуживания пассажиров и обработки багажа.

Салехард, Елена Васильева

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