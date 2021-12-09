Во время уборки посёлка Харасавэй на Ямале неэффективно потратили почти 30 млн рублей

Во время правительственных экологических акций в посёлке Харасавэй неэффективно потратили почти 30 млн рублей. Об этом сообщает Счётная палата Ямала. Подробностей контрольно-ревизионный орган не приводит. Неизвестно, кто именно допустил нарушения и на что ушли эти средства.

Известно лишь, что объектами проверки были департамент природно-ресурсного регулирования автономного округа, департамент внешних связей автономного округа и негосударственное партнёрство «Российский Центр освоения Арктики».

Также Счётная палата обращает внимание на то, что на акцию по уборке Харасавэя можно было бы потратить ещё меньше средств, если бы организаторы продали собранный металлолом.

Ранее в пресс-службе правительства Ямала сообщали, что добровольцы со всей страны очищали от накопившегося мусора побережье Карского моря в районе Харасавэйского месторождения.

Отчёт о результатах экспертно-аналитического мероприятия Счётная палата направила в адрес губернатора автономного округа и председателя Заксобрания округа, – говорится в материалах СП.

Сегодня, 9 декабря, на пресс-конференции ответственный за экологические акции заместитель губернатора Александр Мажаров рассказал о том, что с острова Вилькицкого не могут вывезти металлолом, собранный волонтёрами, так как это очень дорого.

Салехард, Наталья Ефремова

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