С острова в Карском море не могут вывезти собранный волонтёрами металлолом

С острова Вилькицкого в Карском море не могут вывезти металлолом после экологических акций. Причина – неудобная и дорогая транспортная схема. Об этом заявил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров во время пресс-конференции 9 декабря 2021 года. Он уточнил, что работы по уборке наследия времён освоения Арктики на островах Белый и Вилькицкого в целом завершены. Но металлолом на последнем пока остался.

«Это всё очень дорого, несмотря на то, что цены выросли. Те глубины, которые возле этого острова, они не позволяют подойти кораблю. Поэтому очень сложная технология – сначала нужно погрузить это на баржу, потом везти это в море, где стоит этот большой корабль, перегружать ...», – объяснил г-н Мажаров.

В пресс-службе правительства в ноябре 2021 года сообщили, что вывоз металлолома запланирован на 2022 год.

Мажаров рассказал, что экологические экспедиции будут продолжены. «Мы начали двигаться к материку, сюда, в центр Ямала. Такие экспедиции у нас будут проходить в Се-Яхе, два года там ребята отработали. Будут проходить экспедиции на полуострове Тазовский – там есть две точки, где никто не проживает, но тоже есть наследие прошлого: там были нефтегазоразведочные экспедиции и, к сожалению, после себя они оставили достаточно неприятные материалы. Мы будем работать на Байдарацкой губе – это непосредственно на метеостанции, где тоже стояла военная часть. Вы знаете, что военные в прошлом году отработали и то, что касалось военной части, убрали. А вот наследие именно метеорологической станции, нефтегазоразведовательной станции – имеет место быть»,– объяснил чиновник.

Он также рассказал об экологической акции в посёлке Полярный недалеко от Салехарда. «Он абсолютно заброшенный. Наша задача – начать его убирать. На следующий год мы выходим для того, чтобы организовать там лагерь, чтобы волонтёры и профессиональные рабочие проживали комфортно. Наша задача туда поставить технику, определиться с объёмами. У нас в плане стоит, что мы должны убрать три дома, которые сегодня абсолютно непригодны ни для проживания, ни для перемещения», – сказал г-н Мажаров.

И обозначил ещё одну задачу для экологических акций: «Губернатором принято решение, что волонтёры и неравнодушные жители будут убирать несанкционированные свалки», – заключил заместитель главы Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»