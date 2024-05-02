На изучение моржей Центру ямальского сенатора Пушкарёва выдадут почти 16 млн рублей

Власти Ямала выделяют почти 16 млн рублей «Центру освоения Арктики» для изучения моржей. В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова уточнили, что в 2024 году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения.

Размер субсидии из бюджета Ямала для НП «Российский Центр освоения Арктики» составляет 15,9 млн рублей. Контролировать расходование бюджетных средств должен департамент природных ресурсов и экологии автономного округа.

Президентом партнёрства является, согласно сайту структуры, сенатор от Ямала Владимир Пушкарёв. Директором центра значится Андрей Умников.

Ранее в правительстве Ямала анонсировали исследования. Там сообщали, что в этом году на территории заказника установят научный стационар. Он будет включать в себя шесть мобильных зданий, два их которых предназначены для размещения учёных, остальные – для работы и проживания инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий.

Это не первое исследование моржей на Ямале.

Ранее аудиторы Счётной палаты Ямала находили нарушения в том, как используют бюджетные субсидии «Российский центр освоения Арктики».

Салехард, Наталья Ефремова

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