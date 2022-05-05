В бюджет Ямала вернули неэффективно потраченные на экологических акциях миллионы

После проверки аудиторов в бюджет вернули 16,4 млн рублей неэффективно потраченных во время экологических акций бюджетных денег, кроме того, «Российский Центр освоения Арктики» взял на баланс оборудование, которое купил подрядчик также за деньги бюджета. Об этом сообщают в Счётной палате Ямала.

Речь идёт о результатах проверки экологических акций в посёлке Харасавэй. Ранее агентство «Новый День» уже сообщало, что аудиторы Счётной палаты обнаружили неэффективное расходование почти 30 млн рублей во время этих мероприятий.

Проверку провели осенью 2021 года. Объектами являлись: департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, департамент внешних связей ЯНАО и НП «Российский Центр освоения Арктики». Кто именно допустил расходы с нарушениями – до сих пор не раскрывается.

«Объектами контроля возвращены в окружной бюджет излишне выплаченные средства субсидий в сумме 16 376,4 тыс. рублей. Обращена в собственность НП «Российский Центр освоения Арктики» установка для утилизации отходов, приобретённая подрядной организацией за счёт средств субсидии, общей стоимостью 8 047,8 тыс. рублей» , – уточняют в Счётной палате Ямала.

Некоммерческое партнёрство «российский центр освоения Арктики» регулярно получает субсидии на десятки и сотни миллионов рублей из бюджета Ямала. Публичной отчётности структура не ведёт – как именно потрачены эти средства, простой гражданин узнать не сможет.

Салехард, Наталья Ефремова

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