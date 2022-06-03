На Ямале не используют в практике оплаченные из бюджета научные исследования

Аудиторы Счётной палаты Ямала выяснили, что 23% научных исследований в округе не имеют практической ценности и не используются на практике. Об этом сообщается в годовом отчёте органа по итогам 2021 года.

Подробностей ревизоры не сообщают. Вместе с этим на сайте СП можно найти итоги проверки эффективности использования бюджетных средств, выделенных на финансирование научных исследований и разработок. Ревизоры нашли нарушения в законодательстве. Выяснилось, например, что департамент внешних связей не организовал проведение обязательной экспертизы техзаданий на выполнение НИР, включённых в научный план автономного округа, а также экспертизы итоговых отчётов о результатах НИР.



Также ранее сообщалось, что нарушения аудиторы нашли в проведении акции по очистке посёлка Харасавэй.

Некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» регулярно получает субсидии на десятки и сотни миллионов рублей из бюджета Ямала. Публичной отчётности структура не ведёт – как именно потрачены эти средства, простой гражданин узнать не сможет.

Научную деятельность врегионе курирует заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

Салехард, Наталья Ефремова

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