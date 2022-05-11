Очередные 60 млн рублей направляют из бюджета Ямала для наблюдения за мерзлотой

Новый транш на несколько десятков миллионов рублей получит некоммерческое партнёрство «Российский Центр освоения Арктики» из бюджета Ямала. Почти 60 млн рублей направят на оборудование лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности.

Постановление о выделении субсидии подписано губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым 11 мая 2022 года.

В пояснениях к документу есть комментарии пресс-службы главы региона.

«Средства будут направлены на приобретение оборудования для формирования научно-технической базы лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности, в том числе: специализированного оборудования, расходных материалов, транспортных средств для мобильных лабораторий, лабораторной мебели, организационной техники, специальной одежды и средств индивидуальной защиты»,– говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавляют, что лаборатория будет заниматься вопросами геотехнической безопасности зданий и сооружений.

Ранее десятки миллионов рублей из бюджета выделили похожей структуре ГАУ «Научный центр изучения Арктики» на создание системы автоматизированного геотехнического мониторинга состояния грунтов под объектами капитального строительства на территории Салехарда».

«Российский Центр освоения Арктики» регулярно получает многомиллионные субсидии от правительства Ямала на различные нужды.

Ранее аудиторы нашли неэффективно потраченные средства, объектами проверки были в том числе расходы Центра освоения Арктики.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»