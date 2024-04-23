В заказнике «Тиутей-Яхинский» проведут масштабное исследование жизни атлантических моржей

В этом году в заказнике «Тиутей-Яхинский» пройдет большое исследование, посвященное моржам. Будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения.

Весь этот объем информации необходим для выполнения комплекса мер сохранения краснокнижного атлантического моржа. Исследованиями займутся представители научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Они готовы обеспечить выполнение всего спектра необходимых исследований.

В 2023 году завершился трехлетний цикл научных исследований по изучению лежбища атлантического моржа. Работы выполнялись специалистами Арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных Уральского отделения РАН в рамках соглашения с департаментом внешних связей ЯНАО и Региональным инновационно-инвестиционным фондом «Ямал».

По результатам проведенной работы были получены данные о численности животных и цикличности формирования, краткосрочных миграциях, проведены генетические исследования. Проведенные исследования позволили оценить природоохранную значимость территории лежбища. По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в прошлом году была создана новая особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник регионального значения «Тиутей-Яхинский». Площадь территории – 10 тысяч гектаров.

Ежегодно численность краснокнижных животных растет. По последним подсчетам, она составила около пяти тысяч особей. Для изучения ямальской популяции моржей на мыс Тиутей-Сале приезжают ученые со всей страны. В этом году на территории заказника установят научный стационар. Он будет включать в себя шесть мобильных зданий, два их которых предназначены для размещения ученых, остальные – для работы и проживания инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий.

Салехард, Елена Васильева

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