«Российский центр освоения Арктики» освоит ещё 37 млн рублей из бюджета Ямала

Очередные десятки миллионов получит из бюджета Ямала «Российский Центр освоения Арктики. На этот раз – на очистку «захламлённых территорий упразднённого посёлка Полярный в Приуральском районе». Сумма – 37 млн рублей.

Некоммерческое партнёрство «Российский Центр освоения Арктики» регулярно получает крупные субсидии из бюджета Ямала, при этом не ведёт публичной отчётности. Проследить, как именно расходуются средства, невозможно.

Ранее Счётная палата Ямала сообщала, что во время правительственных экологических акций в посёлке Харасавэй неэффективно потратили почти 30 млн рублей. Освоением денег бюджета как раз занимался «Российский Центр освоения Арктики».

В начале года губернатор Дмитрий Артюхов подписал документ, согласно которому «Российскому центру освоения Арктики» выдали 103 млн рублей из бюджета.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»