Очередные десятки миллионов получил Центр освоения Арктики на очистку упразднённого посёлка

Власти Ямала выдадут 57 млн рублей Центру освоения Арктики на снос зданий в упраздненном посёлке Полярный. Об этом сообщается в документах правительства округа. Деньги Центр сможет в том числе размещать на депозитах. В 2022 году организация получала на очистку посёлка 37 млн рублей.



Как говорится на сайте проекта «Зелёная Арктика», ликвидацией строений Центр занимается с 2021 года. «За эту работу принялся подрядчик НП «Российский Центр освоения Арктики» – компания «Полар»,– указано на сайте.

«Демонтаж ещё трёх объектов, вывоз и утилизация отходов, собранных и образовавшихся в результате их демонтажа, будут выполняться в этом году. Ещё часть объектов будет ликвидирована после установления их собственников и разрешения имущественных вопросов. Такие объекты будут ликвидированы в рамках третьего этапа работ, завершение которого планируется ориентировочно в четвертом квартале 2024 года», – сообщали на сайте правительства Ямала в январе 2023 года. То есть и в следующем году Центр получит деньги на очистку территории.

Посёлок Полярный расселили в 2004 году. У него богатая история. Он расположен на 110-м километре ветки «Чум – Лабытнанги» Северной Железной дороги. На сайте, который создали бывшие жители этого пункта, говорится, что после войны посёлке был основан как перевалочная база недалеко от харбейского месторождения молибдена. В 1961 году Полярный стал базой для ракетных войск – оттуда пускали ракеты с ядерным зарядом на архипелаг Новая Земля. Затем в посёлок пришли геологи. В 60-ые он переживал расцвет. Была даже горнолыжная база, подъёмник от которой сохранился по сей день.

Старожилы основали на этом месте небольшую турбазу. Однако функционирует ли она сейчас – неясно. В планах губернатора Дмитрия Артюхова построить в этих краях туркомплекс Харбейский и горнолыжку Рай-Из.



«Российский Центр освоения Арктики» существует в форме некоммерческого партнёрства. Он регулярно получает деньги из бюджета Ямала на различные нужды.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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