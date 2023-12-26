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Вторник, 26 декабря 2023, 09:38 мск

Новости Ямал

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Губернатор Артюхов предоставит центру освоения Арктики 370 млн рублей

Власти Ямала определили размер субсидии из бюджета округа для НП «Российский Центр освоения Арктики» на 2024 год. 370 млн рублей получит учреждение, говорится в постановлении правительства, которое подписано губернатором Дмитрием Артюховым.

В документе уточняется:

45,2 млн рублей потратят на проекты в рамках деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра;

261,5 млн рублей – на научные исследования согласно научному плану округа;

63,7 млн рублей уйдёт на содержание научного центра.

В 2023 году Центр освоения Арктики получал деньги, например, на снос зданий в упраздненном посёлке Полярный. В 2022 году аудиторы замечали, что во время правительственных экологических акций в посёлке Харасавэй, где участвовал Центр, неэффективно потратили почти 30 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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