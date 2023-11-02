Власти Ямала заложили в дефицитный бюджет-2024 расходы на науку, СМИ и выборы президента

Власти Ямала сверстали бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Проект документа внесли в Заксобрание. Дефицит бюджета в 2024 году составит 47 млрд рублей.

Что будет с экономикой

Чиновники правительства Ямала при подготовке документа взяли за основу прогнозы. Согласно ожиданиям ямальских экономистов, добыча газа увеличится, но цены на него будут падать. «Вопреки отказу стран ЕС от российского природного газа в текущем году на высоком уровне сохраняется спрос со стороны азиатских стран. Отсутствие развитой трубопроводной инфраструктуры в страны Азии не позволяет России удовлетворять в полном объёме потребность в природном газе со стороны промышленных организаций и населения этих территорий. В 2023 году среднеконтрактные цены на газ складываются на уровне 341,9-354,4 долл./тыс. куб м (в 2022 году – 702,9 долл./тыс. куб м). В 2024-2026 годах прогнозируется дальнейшее снижение среднеконтрактных цен на газ до 256 долл./тыс. куб м по базовому варианту и 217,1 долл./тыс. куб м по консервативному», – говорится в прогнозе.

На что потратят деньги

Традиционно часть налогов Ямал передаст Тюменской области по программе «Сотрудничество». В 2024 году сумма планируется на уровне 42,7 млрд рублей.

При этом на Заксобрание Ямала и муниципальных депутатов потратят из бюджета в 2024 году 706 млн рублей.

На чиновников правительства ЯНАО и муниципалов из бюджета потратят 1,3 млрд рублей. Кроме того, в 14 млн рублей обойдётся казне Ямала рублей содержание депутатов Госдумы и их помощников, а также в 7,8 млн рублей – содержание сенаторов и их помощников. Для сравнения, всего 2 млн рублей потратит Ямал в следующем году на приспособление жилых помещений с учётом потребностей инвалидов.

Это ещё не все расходы на управленцев. Более 4,3 млрд рублей потребуется на материально – техническое обеспечение деятельности органов госвласти округа и иных госорганов округа, эксплуатацию административных зданий и сооружений, транспортное обеспечение.

На выборы в следующем году бюджет потратит около 600 млн рублей. Из них почти 400 млн рублей уйдёт на обеспечение деятельности избирательных комиссий. Ещё 124 млн рублей закладывают «на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента РФ на территории автономного округа». В чём заключается это содействие – не расшифровывается.

Достаточно крупную сумму направляют чиновники Ямала на поддержку оленеводства – более миллиарда рублей потратят на возмещение затрат предприятиям и организациям, занятым производством продукции оленеводства, а также на поддержку маточного поголовья.

Ещё 1,2 млрд рублей израсходуют на возмещение затрат предприятиям и организациям, занятым рыбодобычей и переработкой рыбной продукции, на развитие аквакультуры (рыбоводства).

Серьёзные субсидии получат авиакомпании, большую часть суммы, конечно, региональный перевозчик АТК «Ямал». 3,6 млрд рублей запланировано в бюджете на субсидии для межрегиональных маршрутов.

Заложили чиновники Ямала деньги и для платной дороги Харп – Горнолыжный центр – МАС «Снежинка». Её должен построить инвестор, получая компенсацию из бюджета. В 2024 году он получит 1,2 млрд рублей.

В разделе «научные исследования» деньги предусмотрят на две организации. Это почти 400 млн рублей для «Научный центр изучения Арктики» и 370 млн рублей на «Российский Центр освоения Арктики».

По планам, более 1,5 млрд рубле получит непрозрачный «Фонд Сотрудничество Ямала», который строит храм в Салехарде.

Ещё одна крупная субсидия – 815 млн рублей – уйдёт в 2024 году на создание горнолыжного комплекса на Полярном Урале и рекреационного комплекса «Харбейский». Подробностей нет, так что неясно, как именно власти округа потратят эти деньги и на что именно. Напомним, горнолыжный комплекс также строит инвестор, которому потом вернут деньги из бюджета.

В проекте бюджета есть строка расходов, которая звучит следующим образом «805 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения, нуждающихся в восстановлении». Возможно, речь идёт об объектах Волновахи. Никакой расшифровки в тексте нет.

Традиционно огромные субсидии Ямал выдаёт коммунальщикам – энергетикам, мусорному оператору, теплоснабжающим организациям, а также тем, кто занимается водоотведением и водоснабжением. В 2024 году цифра достигает 18,2 млрд рублей.

На здравоохранение в следующем году власти округа заложили почти 40 млрд. рублей.

На СМИ окружные чиновники зарезервируют в бюджете более 2 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей получит «Ямал – Медиа». Ещё 66 млн рублей потратят на «систему мониторинга текущего состояния и процессов в основных сферах общественной жизни, для получения актуальной и своевременной информации об уровне социальной напряжённости в автономном округе, о степени доверия населения к властям различного уровня и проблемных вопросах для населения региона».

Салехард, Наталья Ефремова

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