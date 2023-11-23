Депутаты Ямала приняли бюджет-2024 на фоне сокращения добычи газа и инвестиций

Депутаты Ямала приняли бюджет региона на 2024 год, а также плановый период 2025-2026 годы. Как уточнил замгубернатора ЯНАО Александр Калинин, бюджет верстается на фоне сокращения добычи газа и его поставок в Европу. При этом в следующем году региональные чиновники ждут небольшого подъёма по добыче газа. «С учётом ввода в конце этого года первой очереди «Артик СПГ 2», а также за счёт прироста внутреннего потребления», – объяснил чиновник.

Он отметил, что объём инвестиций также снизился. Рост ожидают только в 2026 году.

«Сокращение промышленного производства закономерно на фоне сокращения поставок трубопроводного газа в Европу и низких, по сравнению с прошлым годом, цен на энергоносители. При этом в округе отмечен рост производства нефтепродуктов. Снижение инвестиций обусловлено, во-первых завершением наиболее капиталоёмких стадий проект «Артик СПГ», во-вторых, необходимостью корректировки инвестпланов предприятий с учётом геополитической ситуации. Значительно приросла розничная торговля, почти в 3 раза выше темпов прироста по РФ»,– рассказал г-н Калинин.

Подробно параметры бюджета на заседании озвучила глава департамента финансов, заместитель губернатора Альбина Свинцова. По её словам, крупнейшими налогоплательщиками остаются предприятия ТЭК: «Газпром», «Новатэк», «Газпром нефть», «Роснефть», на долю которых приходится 92% поступлений доходов окружного бюджета.

В 2024 году доходы окружного бюджета панируются на уровне 342,6 млрд рублей, расходы – 389,6 млрд рублей. Окружной бюджет сформирован с дефицитом 47 млрд рублей.

Расходы на здравоохранение с учётом средств территориального ФОМС в сравнении с текущим годом вырастут на 11% и составят 67 млрд рублей.

Расходы на образование в 2024 году вырастут на 11% и превысят 57 млрд рублей. «Во всех школах региона будет введена единая система учёта и мониторинга организации питания школьников, благодаря которой дети смогут заказывать блюда на следующий день. В следующем году на 80% будет обновлено технологическое оборудование в школьных столовых», – привели пример положительных изменений в сфере в правительстве ЯНАО.

Расходы на дорожную отрасль составят 45 млрд рублей. Деньги направят на ремонт, строительство и содержание дорог. На субсидирование транспорта направят в 2024 году более 6 млрд рублей.

Агентство «Новый День» ранее рассказывало о неочевидных тратах – СМИ, выборы, различные фонды.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»