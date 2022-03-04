Некоммерческое партнёрство получит из бюджета Ямала 167 млн рублей на исследования беременных, рыб и онкобольных

Власти Ямала кратно увеличивают одну из субсидий некоммерческой организации «Российский центр освоения Арктики». По новому постановлению правительства ЯНАО от 3 марта 2022 года, структура получит вместо 10 млн рублей, которые планировалось изначально, 190 млн рублей.

За деньги бюджета Ямала структура занимается оценкой пастбищ, мерзлоты, климата, экологическими акциями.

В 2022 году центр получит деньги на медицинские исследования. Согласно документу, более 95 млн рублей пойдёт на научную работу по исследованию неинвазивного теста для беременных женщин, который помогает определить вероятность наличия хромосомных аномалий плода (НИПТ). Нужно сказать, что применять данный тест в ЯНАО в пилотного проекта региона начали ещё в 2020 году. Именно тогда «Российский центр освоения Арктики» уже получал 16,7 млн рублей на исследование НИПТ.

«Неинвазивное пренатальное тестирование на Ямале начали выполнять в июле 2020 года как дополнительный метод диагностики хромосомных патологий плода. Всего в прошлом году было проведено 550 исследований, благодаря которым было выявлено два случая патологии развития плода. В 2021 году таких исследований будет проведено 1500», – рассказывали в пресс-службе правительства Ямала в апреле 2021 года.

Тогда директор Депздрава ЯНАО Сергей Новиков говорил о том, что уже «проведена оценка медицинской и экономической эффективности разных моделей внедрения данного проекта в регионе»ю Пока вполне понятно, на что именно власти Ямала хотят потратить 95 млн рублей через Центр освоения Арктики.

Агентство «Новый День» сделает запрос в правительство Ямала с просьбой разъяснить данную информацию.

Ещё около 37 млн рублей «Российский центр освоения Арктики» получит на научную работу: «Развитие персонализированного подхода в оказании медицинской помощи лицам с наследственными формами злокачественных новообразований в ЯНАО». Тут разъяснений тоже никаких нет.

Кроме того, ещё 35 млн рублей бюджет региона выделяет центру на исследование состояния сиговых видов рыб в ЯНАО. Как именно будут потрачены эти средства – не сообщается.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»