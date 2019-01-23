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Среда, 23 января 2019, 16:36 мск

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Власти Ямала спонсируют на 115 млн рублей структуру, откуда вышли два федеральных политика

Власти Ямала отдадут из бюджета округа 115 млн рублей некоммерческой организации «Российский Центр освоения Арктики». Деньги пойдут на содержание этого центра, а также на «экологические проекты». Как сообщили агентству «Новый День» в правительстве, деньги пойдут на очистку острова и поселка. Деньги центр получит в 2019 году. Согласно пояснениям правительства округа, субсидия в 115 млн рублей предусмотрена бюджетом на 2019 год, то есть одобрена депутатами и губернатором.

«Деньги будут направлены на экосоциологические мероприятия. К основным относятся дальнейшая экологическая кампания на острове Вилькицкого, а также очистка территории с выраженным экологическим ущербом, нанесенным во времена советской геологоразведки – поселка Харасавей Ямальского района», – говорится в ответе правительства Ямала на запрос агентства.

В самом документе также указано, что деньги из бюджета Ямала пойдут на зарплаты, командировки, коммуналку и типографию для функционирования «Российского центра освоения Арктики».

Стоит отметить, что некоммерческое партнерство кроме субсидий также регулярно получает госконтракты от правительства Ямала. В том числе, за 330 тыс. рублей они анализировали научную деятельность на Ямале в 2018 году. Этот же центр изучал пастбища за 6,5 млн рублей.

В числе учредителей Центра освоения Артики и федеральные структуры, и региональный околоправительственный фонд, и различные научные институты.Оба прежних директора Центра стали политиками федерального уровня. Владимир Пушкарев является депутатом Госдумы, а Андрей Барышников перешел в структуру, подведомственную минприроды – информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела».

Салехард, служба информации

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