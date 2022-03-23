Центр освоения Арктики освоит ещё 19 млн рублей из бюджета Ямала

Некоммерческое партнёрство «Российский центр освоения Арктики» превращается в универсального подрядчика чиновников Ямала, которому выделяют десятки и сотни миллионов рублей на различные работы без проведения открытых конкурсных процедур. Очередной транш в 19 млн рублей центр получит на «проведение работ по оценке текущего технического состояния жилых домов, находящихся в административных границах Приуральского района, и разработке технических решений по их усилению». Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ямала.

Документ о выделении субсидии из бюджета подписан губернатором Дмитрием Артюховым.

В документе говорится, что показателем достижения результата предоставления субсидии является количество жилых домов, для которых разработано техническое решение по усилению их конструкции и фундаментов.

Почему эти работы выполняет центр, который, судя по его названию, должен осваивать Арктику, не разъясняется.

Деньги бюджета центр при этом может направить на аренду, типографские услуги, транспортные услуги, приобретение ГСМ, машин, оборудования, канцелярии. А также на размещение информации о себе в СМИ.

«Российский центр освоения Арктики» в 2022 году также получает субсидию в 167 илн рублей из бюджета на изучение состояния сиговых рыб, эффективности тестов для беременных, изучение генетической предрасположенности к онкозаболеваниям.

При этом в правительстве Ямала не ответили на вопрос, обладают ли сотрудники центра компетенциями для решениях всех этих задач и какие специалисты есть в штате «Российского центра освоения Артики» для освоения бюджетных денег по этим направлениям.

Салехард, Наталья Ефремова

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