Более 19 млн рублей на изучение мёрзлых грунтов под дорогой Сургут-Салехард выделяют из бюджета Ямала

Новую субсидию выделяют власти Ямала из бюджета ГАУ «Научный центр изучения Арктики». Теперь деньги пойдут на обследование дороги Сургут – Салехард (участок Надым – Салехард, км 996 – км 1060). Сумма составит 19,2 млн рублей.

«Бюджетные средства будут направлены на закупку и проведение работ по установке элементов системы мониторинга, что позволит своевременно выявлять риски ухудшения состояния дороги, связанные с растеплением многолетнемерзлых грунтов», – объяснили в пресс-службе губернатора Ямала.

В приказе о выделении субсидии указано, что результатом освоения денег является установка температурно-влажностных датчиков «для определения водно-теплового режима земляного полотна и полосы отвода», мониторинг земляного полотна и «разработка предложений по ремонтным работам (конструкции и технологии)».

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Салехард, Наталья Ефремова

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