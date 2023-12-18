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Понедельник, 18 декабря 2023, 16:57 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Центру изучения Арктики снова дают деньги на изучение вечной мерзлоты

Очередную субсидию на оборудование для изучения вечной мерзлоты получит «Научный центр изучения Арктики». Бюджет предоставит учреждению 13,3 млн рублей. На эти деньги центр закупит бурильное и измерительное оборудование для термометрических скважин.

Ранее учёные заявляли, что на изучение вечной мерзлоты на Ямале им нужны сотни миллионов рублей. В 2022 году на эти цели потратили 300 млн рублей.

В августе 2023 года власти Ямала выдали Центру субсидии в 35 млн рублей на установку оборудования для мониторинга состояния грунтов под объектами капитального строительства на территории Салехарда.

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