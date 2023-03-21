Экс-губернатор Ямала Кобылкин заявил, что поплывшую трасу Салехард-Надым надо укреплять

Экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин сообщил, что дорогу Салехард-Надым нужно будет укреплять. По его версии, проект трассы был слишком старым и не учитывал таяние вечной мерзлоты. Поэтому в процессе эксплуатации на дороге появились просадки. Об этом он сообщил в интервью изданию «Ямал 1». Напомним, сейчас г-н Кобылкин возглавляет комитет по экологии в Госдуме РФ.

«Проект был сделан давно. На тот момент он был великолепен и прошёл экспертизу, и он сделан по экспертизе. Но строилось долго, и уже даже за 5-7 лет поменялась ситуация с вечной мерзлотой. Поэтому есть просадки. Это не смертельно. Но тело дороги нужно будет укреплять, это, естественно, удорожание»,– заявил парламентарий.

Версию о том, что дорога разрушается из-за климатических изменений, уже озвучивали представители власти. В ноябре 2022 года на дорогу выезжали депутаты Заксобрания Ямала, которые осмотрели проблемные участки. Тогда сообщалось, что на дороге установят датчики для отслеживания её состояния.

Вместе с этим следователи и сотрудники ФСБ выявили возможное хищение, которое совершил подрядчик во время строительства дороги Салехард-Надым. По версии следтвия, подрядчик отступил от проекта и использовал более дешёвые материалы.

«По данным следствия, в период 2011-2016 годов в ходе исполнения госконтракта по строительству автодороги «Надым-Салехард» коммерческой подрядной организацией совершено хищение денежных средств на сумму свыше 7,5 млн рублей путём применения более дешёвого строительного материала, чем это было предусмотрено проектной документацией», – уточняли в Следкоме Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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