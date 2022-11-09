Ямальские депутаты посмотрели, как разрушается новая дорога Салехард-Надым

Депутаты Заксобрания Ямала оценили разрушения на дороге Салехард-Надым. Трасса и её проблемы стали одной из тем выездного совещания профильного комитета. Тема – изменение климата и влияние этого процесса на инфраструктуру. По версии властей Ямала, которую поддерживают и депутаты, новая трасса разрушается из-за климатических процессов. На дороге установили датчики для отслеживания состояния грунтов.

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, народные избранники осмотрели участок на 1033 километре трассы Надым – Салехард. Он – один из 7 наиболее проблемных. Эти участки контролируют специалисты Научного центра изучения Арктики.

«В ближайшее время специалисты выполнят очередное (четвёртое по счету) в этом году георадиолокационое зондирование и электротомографию земляного полотна под асфальтовым покрытием автомобильной дороги. Первых три геофизических исследования были проведены весной, летом и осенью. Использование георадара «ОКО-3» и многоэлектродной электроразведочной аппаратуры «Скала 64» поможет спрогнозировать изменение дорожного полотна в пространстве и времени», – сообщили в пресс-службе.

Депутат Алексей Ситников, выходец из дорожно-строительной компании, бывший замгубернатора ЯНАО, сообщил, что дорога разрушается из-за климатических изменений: «Мы уже проехали более 300 километров по дороге из Салехарда в Надым, на отдельных участках отмечается явная деформация, вызванная климатическими процессами. Чтобы не допустить последующих изменений, в том числе при ремонте действующих и строительстве новых дорог, необходимы многолетние исследования, которые позволят выработать эффективные технологические решения».

Специалисты планируют установить температурно-влажностные датчики в рамках проведения комплексного геотехнического мониторинга дороги.

Проезд по дороге Надым – Салехард открыли в конце 2020 года.

Звтра, 10 ноября, в Новом Уренгое вместе с представителями компаний ТЭК депутаты обсудят таяние вечной мезлоты и влияние этого процесса на прочность зданий и сооружений.

Салехард, Наталья Ефремова

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