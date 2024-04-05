Трассу Салехард-Надым приведут в нормальное состояние через 5 лет

Привести дорогу Салехард-Надым в нормальное состояние планируют в течение пяти лет. Это и асфальтирование участков, которые сейчас являются щебёночными, и исправление участков трассы, которые «поплыли». Об этом сообщил глава Дептранса ЯНАО Денис Напольских во время прямого эфира 4 апреля 2024 года. Проезд по дороге Надым – Салехард открыли в конце 2020 года

«Когда уже доведёте до ума дорогу Салехард Надым?», – спросили подписчики официального паблика Ямала у г-на Напольских.

«Хороший вопрос. В период 24-26 годов более 150 км будет приведено в норматив. Это не только участки с щебёночным покрытием, это и деформированные участки с учётом уже износа. В целом по результатам этой трёхлетки в период 27-28 останется довести ещё 45 км дороги. Понадобится в целом порядка 5 лет, чтобы эту работу завершить»,– сказал чиновник.

По версии властей и депутатов Ямала новая трасса разрушается из-за климатических процессов.

Салехард, Наталья Ефремова

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