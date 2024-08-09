На Ямале учёные в очередной раз изучают причину деформации дороги Салехард-Надым

На средства бюджета Ямала учёные в очередной раз изучают причину разрушения дороги Салехард-Надым. На этот раз с помощью беспилотника с лазерным сканером исследования проводят учёные Томского государственного университета.

«В последние десятилетия наблюдается учащение случаев деформации дорог в северных регионах. Причины могут быть в увеличении освоенности территорий человеком и трансформации климата. Это влечёт за собой изменение характеристик многолетнемерзлых пород, являющихся чрезвычайно уязвимым компонентом»,– рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.

«На протяженных линейных объектах мы впервые используем беспилотное воздушное судно вертолётного типа, оснащённое лазерным сканером с максимальной дальностью в 300 метров и спутниковой геодезической аппаратурой», – рассказал специалист, которого цитируют на сайте ТГУ.

Оборудование было закуплено ТГУ в рамках проекта УНУ «Мегаустановка» для исследования тающих ледников.

Дорогу изучают благодаря средствам гранта губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

На Ямале есть свои учёные-геотехники и мерзлотоведы, которые занимаются изучением процессов деформации вечной мерзлоты. В том числе они изучали и дороги Надым – Салехард и Сургут – Ноябрьск.

Проезд по дороге Надым – Салехард открыли в конце 2020 года.

Салехард, Надым, Наталья Ефремова

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