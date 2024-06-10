Ученые изучат влияние таянья вечной мерзлоты на дороги Надым – Салехард и Сургут – Ноябрьск

Эксперты из сектора геотехники Научного центра по изучению Арктики и Сибирского государственного университета путей сообщения (Новосибирск) провели анализ и визуальный осмотр дорожных участков Надым – Салехард и Сургут – Ноябрьск, основываясь на технической документации.

В результате полевых исследований будет определен участок дороги с типичными деформациями, вызванными таянием вечной мерзлоты, для последующего постоянного геокриологического мониторинга. Это включает в себя бурение термометрических скважин и установку сезонных охлаждающих систем.

Обсуждение создания системы мониторинга вечной мерзлоты и проведение научных работ в Арктике стали важной частью панельной сессии «Изменения климата и управление рисками в Арктике», которая проходила на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, сообщают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

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