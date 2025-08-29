Дорожники Ямала показали, как спасают поплывшую трассу Салехард-Надым

Дорогу Надым-Салехард продолжают укреплять шпунтом, чтобы она не расплылась. Департамент дорожного хозяйства и транспорта региона показал процесс забивки свай вдоль трассы. Там пояснили, что шпунт помогает укреплять откосы и грунт, а также создаёт водонепроницаемый барьер для защиты от грунтовых вод и предотвращения размыва, особенно на участках с неустойчивыми грунтами или расположенных рядом с водоёмами.

Ранее заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога в интервью агентству «Новый День» также рассказывал об этой технологии и пояснял, что она хорошо себя зарекомендовала на подъезде к Карамовке.

«На подъезде к Карамовке дорога начала плыть не в части «амурских волн», а в части обводнённости земляного полотна – дорога проходит по болоту. Поэтому мы вдоль дороги забили шпунты. То есть дорогу просто окружили «забором», чтобы «отрезать» воду. Смотрим, третий год участок стоит стабильно – без просадок», – говорил чиновник.

Трасса Надым-Салехард построена недавно, но регулярно деформируется. Власти связывают это с подвижками грунтов и таянием вечной мерзлоты. На участках дороги установлены датчики, которые следят за грунтами. И власти даже создали дорожную лабораторию для мониторинга состояния дорог в регионе.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube