СУ СК: во время строительства дороги Салехард-Надым похитили миллионы

Ямальские следователи и сотрудники ФСБ выявили возможное хищение бюджетных денег на строительстве дороги Надым-Салехард. Подрядчик использовал более дешёвые материалы.

«По данным следствия, в период 2011-2016 годов в ходе исполнения госконтракта по строительству автодороги «Надым-Салехард» коммерческой подрядной организацией совершено хищение денежных средств на сумму свыше 7,5 млн рублей путём применения более дешёвого строительного материала, чем это было предусмотрено проектной документацией», – рассказали 1 февраля в следственном управлении СК Ямала.



Преступление выявлено во взаимодействии с РУ ФСБ России по Тюменской области.



Силовики не исключают, что будут выявлены и другие эпизоды хищений. Сейчас устанавливаются также конкретные лице, причастных к совершению преступления.

Ранее в правительстве и заксобрании Ямала говрили, что причиной разрушения дороги является изменение климата. Это далеко не первое сообщение о коррупции в автодорожной отраслии Ямала. Например, за коррупцию осужден бывший директор Дептранса Дмитрий Варакин, в производстве дело в отношении другого руководителя – Максима Першкова.

Салехард, Наталья Ефремова

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