Губернатор Артюхов рассказал о трудностях внедрения мерзлотной системы безопасности

На Ямале мониторят грунты под 687 многоквартирными домами и 273 административными зданиями. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор департамента госжилнадзора Сергей Карасёв.

«Это позволяет вести учёт технического состояния зданий по 24 различным параметрам. Так, например, в режиме реального времени можно увидеть объекты с дефектами, посмотреть снимки этих дефектов, на основе полученных данных сделать прогнозы и принять необходимые меры. Информацию в систему вносят организации, на балансе которых находятся здания, в их обязанности также входит регулярное обновление данных», – пояснили в правительстве Ямала.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, система контроля мерзлортной безопасности – это новая работа, «которую ещё не все до конца понимают». «Потребуется время для настройки всех процессов, но эту культуру мы должны у себя развить», – заключил глава региона.

Все, кто задействован в работе системы, прошли обучение, которое организовали при поддержке Центра изучения Арктики, застройщиков и проектировщиков зданий.Замгубернатора ЯНАО Александр Подорога говорил, что к 2050 году несущая способность грунтов уменьшится до 60%, а повреждения различной степени получат около 54% объектов капитального строительства региона.

Салехард, Наталья Ефремова

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