Власти Ямала выяснят причину появления трещин в здании чиновников и силовиков

Власти Ямала хотят выяснить, почему в здании, где располагаются силовые структуры и один из департаментов, появились трещины. Чиновники нашли подрядчика, чтобы обследовать строение и сделать проект его ремонта. Об этом сообщается в документах на сайте торгов. Обследовать нужно здание по адресу Салехард, ул. Матросова, д. 7, к.1.

Победитель торгов – «Современные строительные решения» из Пензы – выполнит работы за 885 тыс. рублей.

В материалах говорится, что здание эксплуатируется с 2001 года.

В здании по адресу Матросова,7 располагается здание УМВД. В корпусе 1, судя по данным открытых источников, управление ФСБ и департамент по взаимодействию с федеральными органами госвласти и мировой юстиции.

«Целью обследования является определение технического состояния несущих конструкций здания, выявление причин появления трещин в стене, выдача технического заключения о возможности безопасной эксплуатации обследованных строительных конструкций и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания», – указано в материалах закупки.

Подрядчик должен обследовать фундаменты, термостабилизаторы, термометрические скважины, окна и двери, наружные и внутренние стены, перекрытия, покрытия.

Ему придётся также провести предварительное (визуальное) и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций методами неразрушающего инструментального контроля со вскрытием отделочных покрытий конструкций здания.

Буквально накануне проблему стабильности грунтов и вечной мерзлоты на Ямале комментировал в беседе с агентством «Новый День» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он говорил о том, что округ создаёт свою систему наблюдения за мерзлотой, чтобы в том числе выяснять причины подвижек грунтов под зданиями.

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Салехард, Юлия Фролова

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