На Ямале этим летом будут активно изучать деградацию вечной мерзлоты

В ЯНАО на базе Научного центра изучения Арктики в этом году будет создана первая в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Работа будет осуществляться в рамках в рамках проекта НОЦ «Прогноз деградации мерзлоты и технология автоматизированного контроля несущей способности мёрзлых грунтов под объектами капитального строительства».

Лаборатория создается для обеспечения геотехнической безопасности проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов и искусственных сооружений, находящихся в сложных природно-климатических условиях арктического региона. Для этого планируется привлечение высококвалифицированных учёных, в том числе из других регионов, специализирующихся по направлениям: криология, геофизика, гидрогеология, строительство зданий и линейных сооружений.

«Создавая на базе Научного центра лабораторию, автономный округ получает глобальную инженерную структуру с научным сопровождением, которая будет решать инженерные задачи на разных стадиях: проектирование, строительство, эксплуатация объектов и сооружений. Это серьезный шаг к возрождению системы государственного мониторинга мерзлоты. Кроме того, деятельность лаборатории позволит адаптировать передовые научно-технические разработки к условиям Крайнего Севера», – рассказал заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров.

Салехард, Елена Васильева

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