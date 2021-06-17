Ямальские ученые измерят температуру вечной мерзлоты

Ямальские учёные на этой неделе приступают к бурению термометрических скважин в окрестностях Нового Уренгоя. Ранее четыре новые скважины были оборудованы вокруг Лабытнанги, ещё три – рядом с Салехардом. В скважины глубиной до 15 метров каждая опущены термометрические косы с датчиками для измерения температуры многолетней мерзлоты в реальном времени и естественных условиях, сообщает пресс-служба администрации губернатора Ямала.

Исследования проводятся в рамках проекта Западно-Сибирского межрегионального НОЦ «Прогноз деградации мерзлоты и технология автоматизированного контроля несущей способности мёрзлых грунтов под объектами капитального строительства» в рамках национального проекта «Наука».

Места под бурение скважин выбирались учёными в разных ландшафтных условиях и там, где ранее в ХХ веке проводились наблюдения за мерзлотой. Как пояснил ведущий научный сотрудник сектора криосферы Научного центра изучения Арктики Глеб Краев, это необходимо для того, чтобы определить долгосрочные закономерности изменения температуры мерзлых пород в ответ на изменения окружающей среды.

«В процессе бурения мы описываем строение грунта, отбираем образцы для определение вещественного состава многолетнемерзлых грунтов, а также сохраняем мерзлые монолиты ненарушенного сложения для междисциплинарных исследований с привлечением научных коллективов России и мира. Кроме того, по проекту Российского научного фонда я провожу наблюдения за концентрацией газа по глубинам», – рассказал Глеб Краев.

Сеть термометрических скважин обустроена под жилыми и социальными зданиями в Салехарде. В настоящее время здесь апробируется и тестируется первая версия методики автоматизированного геотехнического мониторинга объектов капитального строительства, разработанная учёными Научного центра изучения Арктики в сотрудничестве с Институтом математики и механики Уральского отделения РАН. Окончательную версию разработчики планируют представить через три года. Новая технология позволит специалистам следить за параметрами многолетней мерзлоты в режиме онлайн и прогнозировать возможные процессы растепления грунтов и снижения их несущей способности в будущем.

Салехард, Елена Васильева

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