Глава Минприроды Кобылкин забирает ещё одного ямальца в Москву

Ямальский исследователь Андрей Барышников может возглавить госкорпорацию, связанную с Минприроды РФ. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Зелёный змий». Сам Барышников не стал опровергать неофициальные данные о смене работы, но и не подтвердил их в беседе с агентством «Новый День».

Как пишут неофициальные источники, бывший глава «Российского центра освоения Арктики» г-н Барышников возглавит Росзаповедцентр. Структура занимается развитием особо охраняемых природных территорий, широкой известности пока не приобрела. Сейчас ею руководит Андрей Миняев, ему авторы анонимного телеграм-канала прочат отставку.

Андрей Барышников, отвечая на вопрос агентства «Новый День», сообщил, что не может подтвердить назначение, так как его нет. Он также добавил, что ушёл с поста «Центра освоения Арктики» и теоретически готов приступить к новой работе. В пресс-службе Минприроды РФ агентству сообщили, что указа о назначении г-на Барышникова нет.

Одним из учредителей «Российского центра освоения Арктики» является департамент международных и внешнеэкономических связей Ямала, подконтрольный замгубернатора Александру Мажарову. Именно Мажаров отвечает в ЯНАО за науку. Согласно данным открытых источников, в сентябре 2018 года центр освоения Артики возглавил Андрей Умников. Центр регулярно получает субсидии из бюджета Ямала и занимается исследованиями в регионе.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин забрал из администрации ЯНАО в федеральное правительство главу департамента науки и инноваций Ямала Алексея Титовского. 16 июля глава ведомства подписал приказ о назначении его на должность директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории.

Андрей Барышников. Фото – interyamal.ru

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 03.10.18

Глава ямальского ведомства получил выговор от министра Кобылкина. / Депутаты Салехарда отказались присваивать почётное звание журналисту и хантыйской художнице. / Из-за пожара с погибшими в жилом доме Ноябрьска возбуждено дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»