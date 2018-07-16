Кобылкин трудоустроил к себе фигуранта громкой истории с «золотой» сантехникой

Новый министр природных ресурсов РФ, бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин забрал ещё одного чиновника администрации Ямала в правительство РФ. Это директор департамента науки и инноваций Алексей Титовский.

Глава Минприроды в понедельник, 16 июля, подписал приказ о назначении его на должность директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и Байкальской природной территории, сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что после изменения структуры министерства для управления этими двумя направлениями было создано отдельное подразделение. «Значимость нового департамента колоссальная. Будет продолжена работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия. Необходимо решить задачу дальнейшего развития инфраструктуры экологического и познавательного туризма», – цитирует г-на Кобылкина его пресс-служба.

В правительстве Ямала Алексей Титовский курировал план научной деятельности. В него входило, например, финансирование исследования социального самочувствия коренных жителей, анализа процессов адаптации деревьев, анализа пастбищ на оленеёмкость, а также анализа законотворчества на Ямале. Часто инициативы департамента вызывали у наблюдателей скепсис, так как схемы финансирования проектов были не вполне понятными, а проекты экстравагантными – как шоколадные конфеты из ягеля. Траты часто проводились через некоммерческие фонды, подконтрольные департаменту науке и инновациям.

Алексей Титовский появился в федеральной повестке после истории с «золотым унитазом» резиденции губернатора Дмитрия Кобылкина. Дело в том, что именно департаменту по науке и инновациям ЯНАО подконтролен Региональный иннновационно-инвестиционный Фонд «Ямал». Именно через него, якобы, покупали дорогую сантехнику для резиденции. Резонансное расследование публиковало издание «Новая газета», но журналистам не удалось предоставить достаточно доказательств покупки дорогой сантехники в суде, куда Фонд обратился с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Кстати, врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов не так давно одобрил выделение порядка 113 млн рублей для РИФ «Ямал». При этом и в самом фонде, и в правительстве Ямала наотрез отказались рассказывать агентству «Новый День», на что пойдут эти средства из окружного бюджета.

Версия собеседников, близких к правительству Ямала, такова: департамент науки и инноваций на Ямале занимался важными проектами, такими как очистка острова Белый, арктической наукой. Это дела государственной важности, и поэтому значимость работы Алексея Титовского для Ямала очень высока.

Москва, служба информации

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