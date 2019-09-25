Одиозного мэра Салехарда сменит поднявшийся при Кобылкине политик

Чиновники Ямала нашли замену одиозному сити-менеджеру Салехарда Ивану Кононенко. На конкурс, по результатам которого назначается мэр, должен заявиться бывший окружной чиновник Алексей Титовский. Ранее он руководил департаментом науки и инноваций в правительстве Ямала. Потом бывший губернатор округа Дмитрий Кобылкин забрал его с собой в Минприроды. Но вскоре г-н Титовский вернулся на Ямал. По версии правительства ЯНАО, куда он был повторно трудоустроен, чиновник вернулся по семейным обстоятельствам. Но в телеграм-канале «Зеленый змий» писали, что он не справился с работой на посту директора департамента особо охраняемых природных территорий.

Информация о том, что Титовский будет претендовать на пост главы Салехарда, появилась в телеграм-канале «Ямальский майор» во вторник, 24 сентября. В департаменте внутренней политики ЯНАО агентству «Новый День» не стали комментировать эти данные, назвав их слухами анонимного канала. Другой источник, близкий к власти, сообщил, что г-н Титовский имеет опыт работы не только на Ямале, но и в Москве, и поэтому вполне может претендовать на такую ответственную должность.

Сам г-н Титовский уже второй день не берет трубку телефона. Поскольку традиционно власти Ямала секретят информацию о назначениях глав, понять, поступали ли его документы в комиссию по отбору претендентов на пост главы Салехарда, невозможно.

Нынешний глава Салехарда – Иван Кононенко – ставленник прежнего губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина. Г-на Кононенко Дмитрий Кобылкин забрал из Пуровского района, как и многих чиновников из нынешней управленческой команды округа. Работа Ивана Кононенко на посту градоначальника много лет вызывали вопросы у жителей столицы Ямала. Один из самых заметных скандалов связан с отсутствием у него диплома о школьном образовании.

При этом нельзя сказать, что г-н Титовский, который, возможно, займет место Ивана Кононенко, является более авторитетным управленцем в Салехарде. Научная сфера, которую он курировал под контролем замгубернатора Александра Мажарова, вызывала противоречивые чувства у наблюдателей. С иронией обсуждали идеи его ведомства производить нанохлеб из ягеля и конфеты из мха. А также вопросы вызывало освоение бюджетных денег многочисленными околоправительственными фондами.

Салехард, служба информации

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