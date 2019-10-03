Третий малоизвестный кандидат выдвинулся на пост главы Салехарда

В Салехарде есть третий кандидат на пост главы города, это директор ГБУ ЯНАО «Окружной Молодежный центр» Павел Титов. Об этом сообщает в четверг, 3 октября 2019 года агентство «Север-Пресс». Г-н Титов как претендент на пост мэра ничем не примечателен. В сентября 2019 года он был избран новым депутатом гордумы.

Согласно справке гордумы, г-н Титов родился 14 сентября 1984 года. По первому образованию он – педагог физической культуры. По второму – менеджер. Работать начал в 2007 году и все это время занимал посты в окружном молодежном центре.

На конкурс по отбору кандидатов на пост мэра ранее заявились глава департамента имущественных отношений администрации Салехарда Сергей Кондаков и директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Нога.

Всенародных выборов в Салехарде, как и в других муниципалитетах, нет. Сначала желающих стать градоначальником смотрит специально созданная из муниципальных и окружных чиновников и депутатов комиссия, потом фамилии отобранных претендентов вносят в думу. Депутаты голосуют.

Действующий сити-менеджер Иван Кононенко по-прежнему предпочитает молчать и не высказывать свои планы на будущее.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.10.19

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