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Понедельник, 7 октября 2019, 16:32 мск

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Бывший главный налоговик Ямала претендует на пост мэра Салехарда

фото – управление сайта ФНС Ямала

Четвертый кандидат заявил о своем желании занять пост главы Салехарда – это сотрудник Счетной палаты Павел Харченко. Он подал документы в конкурсную комиссию в понедельник, 7 октября 2019 года. Об этом сообщает агентство «Север-Пресс».

Г-н Харченко занимает пост главного инспектора контрольной инспекции СП. Ранее он возглавлял управление ФНС Ямала. Традиционно руководители федеральных ведомств, работающих в регионе, после окончания службы находят работу в правительстве ЯНАО или окружных структурах.

Прием документов для участия в конкурсе на пост мэра Салехарда кончается завтра. Ранее документы подали чиновники или имеющие отношение к муниципальной службе Сергей Кондаков, Алексей Нога и Павел Титов.

Сити-менеджер столицы Ямала Иван Кононенко все еще никак не прокомментировал свои планы на будущее.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 07.10.19

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