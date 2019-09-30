В Салехарде на пост мэра заявился чиновник- фигурант громкого уголовного дела

В Салехарде первым кандидатом на пост главы стал чиновник, которого обвиняли в халатности – Сергей Кондаков. Он фигурировал в громком уголовном деле со снегоплавильной машиной вместе с экс-мэром столицы Ямала Юрием Линком.

Сейчас г-н Кодаков является главой департамента имущественных отношений мэрии столицы Ямала. О том, что он подал документы для участия в конкурсе на пост мэра Салехарда, написало агентство «Север-Пресс» 30 сентября 2019 года. Получить комментарии чиновника не удалось. В ведомстве ответили, что он находится на выезде.

В 2016 году г-н Кондаков и прежний мэр Салехарда Юрий Линк были признаны виновными в халатности. Они купили снегоплавильную машину за 26,7 млн рублей, которую использовать в условиях Крайнего Севера, по версии прокуратуры, было нельзя. При этом цена покупки была явно завышена. Ущерб составил 5 млн рублей.

«По указанию Линка департаментом имущественных и земельных отношений была подготовлена аукционная документация, которая содержала технические характеристики машины конкретной марки. По результатам аукциона в ноябре 2011 года с единственным участником был заключен договор, несмотря на то, что он не имел финансового обеспечения», – рассказывали в прокуратуре Ямала.

От наказания г-на Линка и г-на Кондакова освободили в связи с истечением срока давности: машину они купили в 2011 году, а уголовное дело возбудили спустя несколько лет. Однако суд решил, что Кондаков и Линк должны выплатить 5 млн рублей. И в 2017 году прокуратура Ямала сообщила, что деньги выплачены.

Конкурс на пост главы Салехарда проходит в связи с истечением срока полномочий нынешнего сити-менеджера Ивана Кононенко. В паблик уже попала информация о том, что следующим градоначальником может стать бывший глава ликвидированного департамента науки Ямала Алексей Титовский.

Салехард, служба информации

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