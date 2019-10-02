В Салехарде второй чиновник заявился на пост мэра

В Салехарде появился еще один кандидат на пост главы города, это тоже муниципальный чиновник Алексей Нога. Он занимает пост гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика». Первый кандидат – это, напомним, Сергей Кондаков, начальник управления имущественных отношений администрации.

Как пояснили агентству «Новый День» в комиссии, которая отбирает кандидатов для участия в конкурсе на пост мэра, документы будут принимать до 8 октября.

Есть версия, что г-н Нога на хорошем счету в правительстве. Возможно, он получит повышение после участия в конкурсе на место муниципального главы. Получить его комментарии не удалось, в приемной муниципального учреждения заявили, что его нет, кроме того, неизвестно, когда он появится на рабочем месте.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что на пост главы будет также претендовать бывший окружной чиновник Алексей Титовский. Нынешний сити-менеджер Иван Кононенко пока не сделал никаких заявлений относительно своих планов.

Салехард, служба информации

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