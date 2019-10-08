На пост главы Салехарда заявился окружной чиновник, который вернулся из Минприроды

Документы для участия в конкурсах на пост мэров подали действующий глава Ноябрьска Алексей Романов и окружной чиновник Алексей Титовский, чье назначение на пост главы Салехарда ранее анонсировали в анонимных каналах. Оба кандидата подали документы в последние дни приема документов.

О том, что эти кандидаты заявились на конкурс, агентству «Новый День» сообщил собеседник, знакомый с ситуацией.

И в Ноябрьске, и в Салехарде в октябре 2019 года депутаты утвердят нового мэра. Что будет с сити-менеджером Салехарда Иваном Кононенко, который управлял городом в течение двух сроков, неясно. Сам он еще об этом не высказался.

Ноябрьск, Салехард, служба информации

Ноябрьск, Салехард. Другие новости 08.10.19

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