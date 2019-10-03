Родственник Жанны Белоцкой хочет пост в администрации Ноябрьска

В Ноябрьске появился еще один кандидат на пост главы города, это бывший городской чиновник Владислав Камыш. Сейчас он работает в должности исполнительного директора ООО «Ноябрьская транспортная компания».

В последнее время он работа в Тюменском районе Тюменской области, в частности занимал пост главы Наримановского муниципального образования. Из мэрии Ноябрьска он ушел в 2016 году с должности первого заместителя главы.

Зачем он заявился на пост главы Ноябрьска – узнать не удалось. Номер, который был в распоряжении редакции, не отвечает.

Владислава Камыша связывают с экс-мэром Ноябрьска Жанной Белоцкой. По одной из версий, они являются родственниками (в частности, была информация о том,что г-н Камыш двоюродный брат г-жи Белоцкой). Когда он приходил в мэрию Ноябрьска, о нем было известно, что он окончил ТюмГНГУ по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». Увлекается тяжелой атлетикой, теннисом, бильярдом.

Первым кандидатом на пост главы Ноябрьска является чиновник мэрии города Михаил Яковлев.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 03.10.19

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