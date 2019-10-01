В Ноябрьске появился первый кандидат на пост мэра

В Ноябрьске появился первый кандидат на пост мэра – это рядовой чиновник мэрии Михаил Яковлев. Сейчас г-н Яковлев занимает пост замначальника департамента имущественных отношений.

Его телефон, опубликованный на сайте мэрии, не отвечает, получить его пояснения о целях участия в конкурсе не удалось.

Конкурс на пост главы города проходит в связи с истечением срока полномочий Алексея Романова. Сам градоначальник не высказал пока свою позицию относительно участия в конкурсе.

Ноябрьск, служба информации

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