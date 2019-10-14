Глава Салехарда Кононенко попрощался с должностью и горожанами

Экс-глава администрации Салехарда Иван Кононенко попрощался с жителями. Он покидает свой пост и в понедельник, 14 октября 2019 года, провел брифинг в связи с уходом. Вскоре должно состояться назначение нового главы. Город, с большой долей вероятности, возглавит Алексей Титовский, который ранее работал в окружном правительстве главой департамента науки. Г-н Кононенко заявил, что ему не стыдно за свою работу. Он сказал, что оценку ему должны поставить жители.

«В первую очередь, это нужно судить жителям – многое ли удалось. Но я считаю, удалось. Сделано много, начиная от дорог, ремонтов, строительства, благоустройство комфортной среды и еще многое, и многое другое», – заявил бывший градоначальник на встрече с журналистами.

Он не стал отвечать на вопрос о том, чем планирует заниматься дальше. «Планирую отдохнуть немножко, а дальше будет видно», – сказал г-н Кононенко.

Г-н Кононенко возглавил город в 2012 году. Фактически Салехард контролировался окружной властью – это столица Ямала и здесь расположено окружное правительство.

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Салехарда состоится завтра, 15 октября 2019 года. Среди претендентов – пять человек – это сотрудники окружных и муниципальных учреждений. Подробнее о каждом агентство «Новый День» писало.

Салехард, служба информации

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