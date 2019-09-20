Архангельский полигон оштрафовали из-за мусора с Ямала

Архангельский полигон оштрафовали за нарушения при складировании отходов с Ямала, от компании «Ямал СПГ». Такое решение принял Росприроднадзор региона. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на запрос агентства «Новый День».

В начале июня 2019 года в Архангельске случились волнения: активисты перегородили дорогу грузовикам, которые везли на городской полигон мусор, прибывший морским путем из Сабетты (порт на Ямале). Люди предполагали, что хлам доставили на судне YAMAL IRBIS нелегально. Учитывая его объем – 3,7 тыс. тонн, и протесты из-за строительства полигона Шиес, инцидент вызвал резонанс. Журналисты сообщали, что рабочие порта засняли мусор на видео: это продукты, стройматериалы, различные отходы, масла.

Свалка, на которую вывозили ямальский мусор, контролируется компанией ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» (бывшее МУП). В агентство «Новый День» поступал официальный комментарий этого предприятия. По их версии, мусор с Ямала привезли законно. Это отходы компании «Ямал СПГ» (завод по производству сжиженного газа в Сабетте) – от строительных и ремонтных работ из вахтового поселка.

Между тем управление Росприроднадзора все равно вело проверку размещения хлама из Сабетты. Итог ревизии таков: «Спецавтохозяйство по уборке города» не соблюдало экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами (нарушение статьи 8.2 КоАП). У компании не было необходимых для складирования мусора документов. 21 августа «Спецавтохозяйство» оштрафовали на 180 тыс. рублей, компании также внесли представление об устранении нарушений, рассказали агентству «Новый День» в управлении Росприроднадзора по Архангельской области.

Сейчас компания оспаривает штраф.

Как выяснило агентство «Новый День», отходы с Ямала складируют на полигоне в Архангельске уже несколько лет, с 2015 года. Если бы не активисты, широкая общественность могла об этом вообще не узнать.

В 2019 году в России началась «мусорная реформа». Все места накопления мусора, мусорные потоки и станции сортировки и переработки должны быть отмечены в региональной схеме обращения с отходами. На терсхеме Архангельской области нет информации о том, что к ним возят мусор с Ямала. Ранее в «Спецавтохозяйстве» агентству «Новый День» заявили, что отходы «Ямал СПГ» не коммунальные, а строительные, поэтому отмечать их не нужно. Но Росприроднадзор имеет другое мнение, и уже внес представление «Спецавтохозяйству».

При этом наблюдатели говорят о том, что, размещая чужие отходы за деньги, городской полигон в Архангельске используют не для решения местных проблем, а в качестве источника заработка. Ни власти, ни надзорные инстанции не знают об объемах хлама, который привозят на свалку от сторонних организаций, так как в терсхеме этих потоков нет.

Сабетта, Архангельск, служба информации

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