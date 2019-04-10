В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга

Октябрьский райсуд Архангельска оштрафовал семерых участников несогласованной акции протеста против строительства полигона «Шиес» в Архангельской области, на котором планируется складировать мусор из Москвы. Митинг прошел в областном центре 7 апреля и, по оценкам, местных СМИ, собрал около 3 тысяч человек.

По данным адвоката Елены Долгановой, на участников протестной акции наложены штрафы в размере от 15 тысяч до 200 тысяч рублей, сообщает «ОВД-Инфо». Максимальный штраф получил один из лидеров протестного движения против строительства мусорного полигона Дмитрий Секушин. Активист признан виновным в повторном нарушении правил проведения митинга.

Еще один активист Александр Ларионов признан виновным в неповиновении полиции. Его оштрафовали на 28900 рублей.

Штраф на сумму 15 тысяч рублей наложили на главного редактора местного издания «НД29» Евгения Попова. Отмечается, что во время мероприятия у него не было при себе пресс-карты.

Как сообщал «Новый День», 7 апреля в Архангельске прошла массовая несогласованная акция протеста против строительства полигона «Шиес» для мусора из Москвы. Протестующие провели шествие и митинг напротив здания областной администрации. Участники акции потребовали отставки главы региона Игоря Орлова. После завершения митинга часть протестующих объявила бессрочную протестную акцию. Полицейские в тот день не стали разгонять и задерживать митингующих. 8 апреля правоохранители задержали 10 участников бессрочного протеста. На следующий день, по информации «ОВД-Инфо», были задержаны еще четыре экоактивиста.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 10.04.19

Суд арестовал имущество экс-министра Абызова. Он пытался вывести средства. / Таможенники задержали девушку, которая заказала посылку с наркотиками. / Прокуратура оштрафовала тюменскую «скорую помощь». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»