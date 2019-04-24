«Стройка незаконна и опасна»: чиновники против архангельского полигона для мусора из Москвы

Против строительства полигона «Шиес» в Архангельской области, на котором планируется складировать мусор из Москвы, выступили не только местные общественники, но и чиновники. В частности, против свалки настроена администрация поселка Урдома, ближайшего к строящемуся полигону. Кроме того, претензии к проекту возникли у Росприроднадзора, Ростехнадзора и Росводресурсов. Об этом пишет газета «Ведомости».

Осенью прошлого года правительство Москвы и губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявили, что мусор из столицы будет вывозиться в Архангельскую область, и подписали соответствующее инвестиционное соглашение. Документ предполагает создание экотехнопарка «Шиес». Оператором свалки стало связанное с департаментом ЖКХ Москвы ООО «Технопарк». Капвложения оценены в 10,5 млрд рублей.

Источник издания в администрации Архангельской области рассказал, что на месте полигона уже начато строительство без технического проекта, разрешений и общественных обсуждений. По его словам, инвестор начал строительство, рассчитывая, что проект получит все разрешения.

Администрация Урдомы предприняла попытку через суд добиться сноса уже возведенных конструкций как самостроя, но суд чиновникам отказал.

Похожие претензии возникли у Ростехнадзора. Росприроднадзор просил суд оштрафовать «Технопарк» на 800 тысяч рублей за бурение скважин для воды без лицензии, однако суд назначил штраф вдвое меньше. В Росводресурсах обратили внимание на то, что мусорный полигон будет построен в зоне санитарной охраны и может создать угрозу загрязнения источника питьевой воды.

Стоит отметить, что в городах Архангельской области прошли уже несколько протестных акций против свалки для мусора из Москвы. Самая массовая акция состоялась 7 апреля в Архангельске. Она была не согласована властями и собрала около 3 тысяч участников. Протестующие провели шествие и митинг напротив здания областной администрации. Участники акции потребовали отставки главы области Игоря Орлова. После завершения митинга часть протестующих объявила бессрочную протестную акцию. В последующие дни полиция начала задерживать участников протеста. В полицию попали не менее 15 активистов. Семеро из них решением суда были оштрафованы.

Против строительства полигона протестуют и в Шиесе. Активисты установили вагончики на колесах на железнодорожной станции Шиес, чтобы блокировать ими подъезды к стройке. По данным издания «Такие дела», сотрудники полиции их опломбировали. В одном из вагончиков оказался заперт активист. После того, как правоохранители по требованию протестующих сняли пломбы, из бытовки выпал мужчина, которому стало плохо. Он начал задыхаться, так как в бытовке топилась печь. Его на «скорой помощи» доставили в больницу.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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