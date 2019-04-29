«Что не разрешено, то фейк»: в России возбудили первое дело по закону о фейковых новостях

В Архангельске был составлен первый протокол о новом правонарушении – распространении заведомо ложной информации. Эксперты считают, что из-за отсутствия внятного определения фейковых новостей правоприменители могут очень широко трактовать закон, подгоняя под него любые сообщения, которые воспринимаются ими как угроза.

Первое дело по закону о фейкньюс было возбуждено в отношении активистки Елены Калининой, выступающей против строительства мусорного полигона в Шиесе. 26 марта, спустя чуть больше недели после принятия закона о фейковых новостях, женщина опубликовала в соцсети информацию о митинге, который планировался на 7 апреля. По мнению правоохранителей, акция не была согласована с властями, а значит, не должна была состояться. Следовательно, информация о времени и месте ее проведения является ложной.

Примечательно, что до этого Калинина уже привлекалась к ответственности по «антимусорной» теме, сообщает местный портал News29. В том числе за тот же самый призыв к участию в несанкционированной акции. При этом КоАП запрещает дважды привлекать гражданина за одно и то же правонарушение.

Митинг в итоге состоялся. Полиция не мешала демонстрантам идти по центральному проспекту Архангельска. Отмечается, что задержанных по итогам акции протеста не было. Несмотря на это, правоохранители решили, что публикация Калининой повлекла массовое нарушение общественного порядка.

Таким образом, закон о фейковых новостях может трактоваться так же широко и специфически, как и закон об оскорблении власти, пишут «Ведомости». Правоохранителям и правоприменителям предстоит самостоятельно отделять правду от неправды, а правдивый источник от ложного. То есть реальным считается не сам факт проведения митинга, а то, что на него не было разрешения властей. «Что не разрешено, того и не существует», – заключает газета.

Напомним, согласно части 10 статьи 13.15 КоАП распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений карается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для рядовых граждан, для должностных лиц – от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

Архангельск. Другие новости 29.04.19

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