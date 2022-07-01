Глава СКР предложил ограничить показ сцен насилия на ТВ

На российском телевидении стоит ограничить показ эпизодов насилия и жестокости, а также убрать из эфира шоу, десоциализирующие молодежь. С такой инициативой выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его мнению, дополнительные меры необходимо принять для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию.

В частности, глава ведомства предложил ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности.

Кроме того, необходимо исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение. Об этом Бастрыкин рассказал РИА «Новости» в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Москва, Зоя Осколкова

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